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09 июля 2026 в 14:28

«Все удивляются»: муж Распутиной озвучил пенсию певицы за 37 лет стажа

MK.RU: Маша Распутина получает пенсию 8 тыс. рублей за 37 лет стажа

Маша Распутина Маша Распутина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Певице Маше Распутиной назначили пенсию в размере 8 тыс. рублей, рассказал муж звезды Виктор Захаров в беседе с MК.RU. Он сообщил, что супруга еще несколько лет назад могла оформить пенсию, но подала документы лишь сейчас.

Приходит бумага, что Марии пенсия действительно начислена. Знаете, в каком размере? Восемь тысяч рублей! А ведь она 37 лет выступает на большой сцене, объехав несколько раз всю Россию с концертами вдоль и поперек. Я, кому ни скажу, что Марии начислили восемь тысяч рублей пенсии, все удивляются. Никто не верит. «Разве бывают такие пенсии?» — спрашивают у меня, — сообщил Захаров.

Он добавил, что сам получает в среднем 19 тыс. рублей. Также Захаров сообщил, что за полгода Распутиной ни разу не перечислили даже начисленные 8 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что средние пенсии в России за последнее десятилетие увеличились вдвое. В мае 2016 года размер выплат составлял 12,4 тыс. рублей, а к маю текущего года он достиг 25,4 тыс. рублей. Самые высокие средние пенсии получали на Чукотке — 42,3 тыс. рублей.

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