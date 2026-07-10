Голикова обеспокоилась качеством питания россиян

Всего 17% россиян питаются правильно, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова со ссылкой на данные статистики ВЦИОМ. На II Форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия» она отметила, что 92% опрошенных граждан проявляют интерес к здоровому рациону, передает РИА Новости.

Посмотрите на последний опрос ВЦИОМ, который был опубликован буквально 4 июня 2026 года. 92% интересуются здоровым питанием, и лишь только 17% питаются правильно, — заявила Голикова.

Она также напомнила, что 53% опрошенных граждан не могут изменить свои пищевые привычки. Вице-премьер призвала больше рассказывать россиянам о биохимии питания, а не сосредотачиваться на диетах.

Голикова вместе с тем признала важность индивидуальных программ питания. Она отметила, что власти работают с производителями и продавцами продуктов с целью расширения ассортимента товаров для здорового рациона.

Ранее вице-премьер заявила, что ожидаемая продолжительность жизни за последние 100 лет увеличилась практически вдвое. Этот прирост стал прямым следствием внедрения новинок, трансформирующих как медицинскую отрасль, так и повседневный уклад жизни россиян.