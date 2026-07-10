Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
10 июля 2026 в 16:54

Голикова обеспокоилась качеством питания россиян

Голикова: всего 17% россиян придерживаются правильного питания

Татьяна Голикова Татьяна Голикова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Всего 17% россиян питаются правильно, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова со ссылкой на данные статистики ВЦИОМ. На II Форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия» она отметила, что 92% опрошенных граждан проявляют интерес к здоровому рациону, передает РИА Новости.

Посмотрите на последний опрос ВЦИОМ, который был опубликован буквально 4 июня 2026 года. 92% интересуются здоровым питанием, и лишь только 17% питаются правильно, — заявила Голикова.

Она также напомнила, что 53% опрошенных граждан не могут изменить свои пищевые привычки. Вице-премьер призвала больше рассказывать россиянам о биохимии питания, а не сосредотачиваться на диетах.

Голикова вместе с тем признала важность индивидуальных программ питания. Она отметила, что власти работают с производителями и продавцами продуктов с целью расширения ассортимента товаров для здорового рациона.

Ранее вице-премьер заявила, что ожидаемая продолжительность жизни за последние 100 лет увеличилась практически вдвое. Этот прирост стал прямым следствием внедрения новинок, трансформирующих как медицинскую отрасль, так и повседневный уклад жизни россиян.

Власть
Татьяна Голикова
продукты
питание
Здоровье
диеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России изменят правила продажи туристических путевок
Внук Шарля де Голля рассказал, кто пытается отменить русскую культуру
США выдвинули Ирану новое требование по Ормузскому проливу
«Начинает изобретать»: в Совфеде оценили заявления НАТО о российской угрозе
Эстония построит военный городок в Нарве у границы с Россией
МИД РФ хочет сохранить космос свободным от любых видов оружия
Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача
Возрождение немецкого милитаризма: чем опасно перевооружение Германии
Стало известно о пострадавшем в результате атак ВСУ в ДНР
На Красноярской железной дороге произошел сход 15 грузовых вагонов
Куба снова погрузилась во тьму
Смерч сорвал крыши домов в Подмосковье
Президенту Северного Кипра внезапно стало плохо на мероприятии
Победный удар в концовке вывел Испанию в полуфинал ЧМ по футболу
В Дагестане раскрыли дело о заказном убийстве 14-летней давности
На ядерных объектах Ирана заметили новую активность
Цинк, селен, йод: 7 признаков дефицитов, бьющих по коже, волосам и энергии
«Путин пожертвовал личной жизнью»: Запашный об СВО, Пугачевой и детях
ТЦК в Европе и никаких пособий: как и куда ЕС выдворит украинских беженцев
ПВО сбила два дрона на подлете к Москве
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой
Общество

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой

Перестала покупать маринованный лук в магазине — делаю «Трехминутку». Идеально к шашлыку и рыбе
Общество

Перестала покупать маринованный лук в магазине — делаю «Трехминутку». Идеально к шашлыку и рыбе

Беру творог, манку и пару персиков — замешиваю и запекаю. Через 30 минут запеканка «Нежность»: готова влюблять с первого кусочка
Общество

Беру творог, манку и пару персиков — замешиваю и запекаю. Через 30 минут запеканка «Нежность»: готова влюблять с первого кусочка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.