Дочь рассказала о госпитализации дирижера Гергиева

Народному артисту России Валерию Гергиеву потребовалась экстренная госпитализация, сообщила его дочь Тамара в беседе с MK.RU. Причина госпитализации не раскрывается.

Сейчас отец дома. Он чувствует себя хорошо, и его жизни ничего не угрожает, — добавила она.

До этого стало известно, что Гергиев вместе с композитором Игорем Крутым и дирижером Владимиром Спиваковым были добавлены в реестр скандального украинского интернет-портала «Миротворец». Данный веб-ресурс занимается раскрытием личной информации лиц, которые, как считают его создатели, имеют отношение к действиям, якобы представляющим опасность для национальной безопасности Украины.

После этого появилась информация, что Спиваков был госпитализирован с подозрением на инсульт. Концерт с его участием, запланированный на 21 июня в Московском международном Доме музыки, перенесли.