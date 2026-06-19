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19 июня 2026 в 23:20

Народный артист СССР Спиваков госпитализирован с подозрением на инсульт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Дирижера и скрипача Владимира Спивакова госпитализировали с подозрением на инсульт, сообщил митрополит Иларион в своем Telegram-канале. Ранее концерт с его участием, который должен был состояться 21 июня в Московском международном Доме музыки, перенесли.

Просьба молиться о здравии Владимира Спивакова. Подозрение на инсульт, отвезли на скорой в больницу, — говорится в сообщении.

Ранее блогера Диану Астер (настоящее имя — Диана Дмитриева) экстренно госпитализировали в Японии. По данным канала, ей стало плохо прямо в гостиничном номере. Девушка опубликовала в соцсетях кадры, на которых ее забирает скорая помощь.

До этого в СМИ писали, что автор хита «За тебя калым отдам» Мурат Тхагалегов экстренно госпитализирован в Новосибирске с кровотечением пищевода. Пиар-менеджер артиста Залина заявила, что певец действительно находится в больнице, но это является частью планового профилактического обследования, а не следствием внезапного ухудшения самочувствия.

Культура
Россия
Владимир Спиваков
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