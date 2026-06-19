Mash: автора хита «За тебя калым отдам» экстренно госпитализировали

Telegram-канал Mash сообщает, что автор хита «За тебя калым отдам» Мурат Тхагалегов экстренно госпитализирован в Новосибирске с кровотечением пищевода. По информации канала, артиста готовят к операции.

По данным Mash, певец попал в больницу сразу после прилета в Новосибирск, где 13 июня должен был выступить в баре «Руки Вверх!». Сейчас он находится под наблюдением врачей. В больнице артист пробудет около двух недель и рассчитывает вернуться к работе в июле, передает канал.

Mash также сообщает, что врачи запретили Тхагалегову авиаперелеты из-за риска повторного кровотечения. В связи с состоянием здоровья уже отменены концерты в Перми, Озерске, Миассе, Челябинске, Екатеринбурге и Ишиме, а выступления в Геленджике и Владимире находятся под вопросом.

Ранее певица Ольга Бузова поделилась в социальных сетях фотографией, на которой она сидит в карете скорой помощи с поврежденной и окровавленной коленной чашечкой. За день до этого артистка прилетела из Стамбула в Москву, куда ездила по рабочим делам.