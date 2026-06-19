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19 июня 2026 в 16:32

Звезда Рунета попала в больницу в Японии

Блогера Диану Астер экстренно госпитализировали в Японии

Скорая помощь Скорая помощь Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Блогера Диану Астер (настоящее имя — Диана Дмитриева) экстренно госпитализировали в Японии, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, ей стало плохо прямо в гостиничном номере. Девушка опубликовала в соцсетях кадры, на которых ее забирает скорая помощь.

26-летняя Астер приехала в Токио 13 июня. Накануне девушка почувствовала себя плохо в отеле, после чего ей вызвали скорую помощь. Сейчас она находится под наблюдением врачей и получает капельницы.

Диана Астер — блогер, у которой около 3 млн подписчиков в Instagram (деятельность в РФ запрещена). В 2024 году она подписала контракт с музыкальным лейблом Black Star, сотрудничество с которым завершилось в 2025 году. В феврале 2026 года она стала участницей экстремального шоу «Выживалити» на ТВ.

Ранее Тверской районный суд Москвы приговорил блогера Александру Митрошину к трем годам условно и штрафу в размере 900 тыс. рублей по делу об отмывании денег. Также у нее конфисковали 115 млн рублей в доход государства.

До этого адвокат Александр Бенхин заявил, что прокуратура может привлечь блогера Лерчек к дополнительным следственным действиям в рамках повторной проверки ее состояния здоровья. По его мнению, у надзорного ведомства уже есть веские основания подозревать неладное в ее истории с онкологическим диагнозом.

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