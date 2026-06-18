Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 июня 2026 в 13:01

Суд решил судьбу Митрошиной по делу об отмывании миллионов

Суд приговорил блогера Митрошину к трем годам условно по делу об отмывании денег

Блогер Александра Митрошина, обвиняемая в легализации денег в особо крупном размере, на заседании в Тверском районном суде в Москве Блогер Александра Митрошина, обвиняемая в легализации денег в особо крупном размере, на заседании в Тверском районном суде в Москве Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Тверской районный суд Москвы приговорил блогера Александру Митрошину к трем годам условно и штрафу в размере 900 тыс. рублей по делу об отмывании денег, сообщает Telegram-канал Mash. Также у нее конфисковали 115 млн рублей в доход государства.

По данным следствия, общий налоговый долг Митрошиной превышал 127 млн рублей. Часть средств, полученных от продажи авторских курсов, она, как утверждается, легализовала через покупку квартиры в Москве на Большой Дмитровке стоимостью более 60 млн рублей.

Обвинение запрашивало для Митрошиной три года колонии общего режима, штраф и конфискацию средств. В последнем слове блогер заявила об отсутствии злого умысла, отметив, что действовала как предприниматель и рассчиталась с налоговой после решений ФНС.

Ранее адвокат Александр Бенхин заявил, что прокуратура может привлечь блогера Валерию Чекалину, известную как Лерчек, к дополнительным следственным действиям в рамках повторной проверки ее состояния здоровья. По его мнению, у надзорного ведомства уже есть веские основания подозревать неладное в истории с онкологическим диагнозом медиаперсоны.

Общество
блогеры
Александра Митрошина
суды
приговоры
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат оценил вынесенный приговор блогерше Митрошиной
Врач рассказал о пользе ходьбы
Минобороны раскрыло результаты продвижения ВС России в Красном Лимане
Трамп устал от телефонных разговоров с Нетаньяху
Россия передала Украине более 500 тел бойцов ВСУ
Россия и АСЕАН связали себя «узами партнерства» до 2030 года
Россиянам раскрыли, насколько важен искусственный интеллект в бизнесе
Инженеры раскрыли, в чем главная «фишка» нового российского БПЛА «Сокол»
Пчеловод назвал причины роста цен на мед
Эксперт по внедрению ИИ назвала самые популярные нейросети
Раскрыто число туристов, которых коснулись массовые отмены рейсов в Москве
Более 12 тыс. человек ожидают рейсы в московских аэропортах
Азиатская страна заинтересовалась «Силой Сибири — 2»
Певица Анет Сай рассказала о своей любимой семейной традиции
Погиб тысячелетний дуб из легенды о Робине Гуде
ВСУ атаковали машину с детьми
На «Нейрофест-2026» подали более тысячи заявок из 75 регионов России
Белоруссия пригрозила Украине ответными мерами
Почему не работает Telegram сегодня, 18 июня: замедление, заблокируют ли
Первый реанимобиль с ранеными прибыл из Брянской области в Минск
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Обстановка в Крыму 17 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 17 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.