Блогер Александра Митрошина, обвиняемая в легализации денег в особо крупном размере, на заседании в Тверском районном суде в Москве

Суд решил судьбу Митрошиной по делу об отмывании миллионов Суд приговорил блогера Митрошину к трем годам условно по делу об отмывании денег

Тверской районный суд Москвы приговорил блогера Александру Митрошину к трем годам условно и штрафу в размере 900 тыс. рублей по делу об отмывании денег, сообщает Telegram-канал Mash. Также у нее конфисковали 115 млн рублей в доход государства.

По данным следствия, общий налоговый долг Митрошиной превышал 127 млн рублей. Часть средств, полученных от продажи авторских курсов, она, как утверждается, легализовала через покупку квартиры в Москве на Большой Дмитровке стоимостью более 60 млн рублей.

Обвинение запрашивало для Митрошиной три года колонии общего режима, штраф и конфискацию средств. В последнем слове блогер заявила об отсутствии злого умысла, отметив, что действовала как предприниматель и рассчиталась с налоговой после решений ФНС.

Ранее адвокат Александр Бенхин заявил, что прокуратура может привлечь блогера Валерию Чекалину, известную как Лерчек, к дополнительным следственным действиям в рамках повторной проверки ее состояния здоровья. По его мнению, у надзорного ведомства уже есть веские основания подозревать неладное в истории с онкологическим диагнозом медиаперсоны.