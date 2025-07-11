Гергиев, Крутой и Спиваков оказались в базе «Миротворца»

Народный артист России Валерий Гергиев, композитор Игорь Крутой и дирижер Владимир Спиваков оказались внесены в базе данных украинского сайта «Миротворец», следует из опубликованных там сведений. Интернет-ресурс специализируется на публикации персональных данных людей, которые, по мнению администраторов, являются причастными к действиям, угрожающим национальной безопасности Украины.

По данным сайта, Гергиев значится в базе с 2017 года в связи с «антиукраинской пропагандой» и публичной поддержкой политики РФ. Данные Крутого были внесены на «Миротворец» в 2015 году за регулярные посещения Крыма и участие в организации конкурса «Детская новая волна» в «Артеке». Спиваков значится на сайте с 2020 года за поддержку воссоединения Крыма с Россией.

Ранее сообщалось, что актриса Светлана Ходченкова, которая часто снималась в одних проектах с украинским президентом Владимиром Зеленским, оказалась в базе данных «Миротворца». Поводом стали ее визиты в Крым, которые Киев считает незаконным пересечением границы.

Прежде стало известно, что по линии СБУ разыскивают народных артистов РФ Карена Шахназарова и Дмитрия Певцова, а также певицу Таисию Повалий. Их обвиняют в «поддержке действий России». Депутата Госдумы Певцова объявили в розыск в феврале 2024 года, Повалий — в марте, а гендиректора киноконцерна «Мосфильм» Шахназарова — в июле того же года.