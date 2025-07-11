Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 июля 2025 в 11:09

Гергиев, Крутой и Спиваков оказались в базе «Миротворца»

Валерий Гергиев Валерий Гергиев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Народный артист России Валерий Гергиев, композитор Игорь Крутой и дирижер Владимир Спиваков оказались внесены в базе данных украинского сайта «Миротворец», следует из опубликованных там сведений. Интернет-ресурс специализируется на публикации персональных данных людей, которые, по мнению администраторов, являются причастными к действиям, угрожающим национальной безопасности Украины.

По данным сайта, Гергиев значится в базе с 2017 года в связи с «антиукраинской пропагандой» и публичной поддержкой политики РФ. Данные Крутого были внесены на «Миротворец» в 2015 году за регулярные посещения Крыма и участие в организации конкурса «Детская новая волна» в «Артеке». Спиваков значится на сайте с 2020 года за поддержку воссоединения Крыма с Россией.

Ранее сообщалось, что актриса Светлана Ходченкова, которая часто снималась в одних проектах с украинским президентом Владимиром Зеленским, оказалась в базе данных «Миротворца». Поводом стали ее визиты в Крым, которые Киев считает незаконным пересечением границы.

Прежде стало известно, что по линии СБУ разыскивают народных артистов РФ Карена Шахназарова и Дмитрия Певцова, а также певицу Таисию Повалий. Их обвиняют в «поддержке действий России». Депутата Госдумы Певцова объявили в розыск в феврале 2024 года, Повалий — в марте, а гендиректора киноконцерна «Мосфильм» Шахназарова — в июле того же года.

Украина
Миротворец
Россия
Валерий Гергиев
Игорь Крутой
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Двое жителей Иркутской области разбились при полете на параплане
Блогерша из России привлекла внимание необычными полетами в Ростов
Удары по Украине 11 июля: что поражено, ликвидированы ли западные советники
Трое приморских бизнесмена умыкнули из бюджета 7,6 млрд рублей
Священник назвал важную деталь похорон Старовойта
На Западе раскрыли, чем обернется для США поставка ракет Patriot Украине
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где в России сбои
Волонтеры прибыли на Камчатку спасать запутавшегося детеныша косатки
Решетников потребовал пересмотреть налог, вызвавший у регионов недовольство
Стало известно об обрушении акций одного российского банка
ЦБ назвал лидера по доходности на финансовом рынке за первое полугодие
Ликвидация последствий атаки БПЛА закончилась гибелью спасателя
Политолог предположил, о чем будет заявление Трампа по России
Медведь жестоко растерзал трех мужчин
Имеющие одного ребенка российские семьи стали чаще тратить маткапитал
Карьерный эксперт объяснила, как распознать синдром самозванца
Ароматная запеканка по-белорусски: полчаса — и ужин готов!
«Слабоумие и отвага»: психиатр оценил наличие признаков супергероя у Трампа
Мужчина получил пулю в голову и после захоронения выполз из-под земли
Сытное блюдо на скорую руку: готовим обалденную сырно-картофельную лепешку
Дальше
Самое популярное
«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»
США

«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»

Почему не работает мобильный интернет в России 9 июля: где сбои, причины
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет в России 9 июля: где сбои, причины

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 июля: где в России сбои

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.