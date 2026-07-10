Гергиев опроверг сообщения о своей госпитализации Дирижер Валерий Гергиев опроверг сообщения о госпитализации

Народный артист РФ и дирижер Валерий Гергиев в беседе ТАСС опроверг появившуюся в прессе информацию о своей экстренной госпитализации. Музыкант сообщил журналистам, что с ним все в порядке и в данный момент он находится у себя дома.

Я дома. Лечусь и чуть работаю, от всех отдыхаю. И даю всем отдохнуть от себя, — сказал артист.

Информация о проблемах со здоровьем у деятеля культуры появилась в пятницу, 10 июля. Журналисты сослались на дочку народного артиста. Причина госпитализации не раскрывается.

До этого стало известно, что Гергиев вместе с композитором Игорем Крутым и дирижером Владимиром Спиваковым были добавлены в реестр украинского интернет-портала «Миротворец». Всех троих деятелей культуры назвали угрозой для национальной безопасности Украины.

Ранее Спиваков был госпитализирован с подозрением на инсульт. Концерт с его участием, запланированный на 21 июня в Московском международном Доме музыки, перенесли.