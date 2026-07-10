«Просто плачу»: пользователи Сети оценили свадебный образ Иды Галич Поклонники Иды Галич восхитились ее образом на свадьбе в Северной Осетии

Пользователи Сети восхитились образом блогера Иды Галич со свадьбы с предпринимателем Олегом Ледвичем, соответствующие кадры знаменитость опубликовала в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Торжество прошло в Северной Осетии. Комментаторы назвали наряд Галич прекрасным и волшебным.

36-летняя инфлюенсер предстала на фоне гор в белом атласном платье-комбинации на тонких бретелях, дополнив образ укороченным прозрачным кардиганом со страусиными перьями и туфлями на каблуках. Волосы знаменитость заплела в две длинные косы. Поклонники оставили сотни восторженных комментариев — пользователи Сети назвали невесту шикарной, отметив, что ей очень идут платье и прическа.

Я просто плачу от такой красоты, — призналась одна из поклонниц.

Роман Галич с Ледвичем начался в октябре 2024 года. В конце июля 2025 года блогер объявила о рождении дочери Татьяны. Ранее она была замужем за блогером Аланом Басиевым — пара развелась в 2020 году, у них есть общий сын Леон.

Ранее сообщалось, что молодожены организовали перелет для приглашенных на свадьбу, арендовав целый самолет. Гостям разослали авиабилеты вместо традиционных приглашений. Галич выбрала для торжества Северную Осетию, поскольку провела там детские годы.