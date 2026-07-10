Страхи Сырского и крест на мирных переговорах: новости СВО на вечер 10 июля

На Украине допустили создание буферной зоны на севере страны, еще два населенных пункта попали под эвакуацию, в Кремле объяснили, почему продолжается спецоперация, в Госдуме допустили нападение Запада на Россию. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 10 июля, читайте в материале NEWS.ru.

Главком ВСУ озвучил свои переживания

Главком ВСУ Александр Сырский допустил, что Вооруженные силы России могут создать буферную зону в северных регионах Украины. По его словам, ВС России также намерены установить полный контроль над Донбассом. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Россия расширяет зону безопасности, пока Украина старается обострить ситуацию. Представитель Кремля добавил, что Москва остается открытой к переговорам, но их проведение пока невозможно из-за нежелания Украины.

Более 6,5 тыс. жителей должны покинуть два населенных пункта

Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил об обязательной эвакуации жителей еще двух населенных пунктов региона. По его словам, покинуть территории должны жители Васильковки Синельниковского района и Вышетарасовки Никопольского района.

Ганжа уточнил, что детей из этих населенных пунктов вывезли ранее, теперь эвакуация распространяется на взрослых. По его данным, в этих двух населенных пунктах остаются более 6,5 тыс. человек.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Песков назвал условие для возобновления переговоров по Украине

Песков заявил, что Москва открыта к мирному урегулированию, но, поскольку это невозможно из-за отсутствия такого желания у Киева, Россия продолжает спецоперацию. Он подчеркнул, что Москва по-прежнему выступает за достижение своих целей путем мирных политико-дипломатических переговоров.

Российские войска уничтожили наемников и поразили объекты ВСУ дронами и авиацией

Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил об успехах ВС России на Славянском направлении. Авторы заявили, что активные боестолкновения продолжаются в районе Малиновки, где украинские силы пытаются контратаковать. По данным канала, российским подразделениям осталось пройти до Краматорска менее 10 км. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Помимо этого, российские военные применили беспилотники «Гербера сикер» для удара по месту запуска БПЛА и пункту временной дислокации ВСУ в районе Доброполья. По данным оборонного ведомства, военнослужащие использовали четыре дрона.

Также командир штурмового взвода 237-го полка Михаил Князькин рассказал, что псковские десантники 76-й гвардейской дивизии ВДВ в ходе освобождения Васильевки в ДНР уничтожили группу наемников, среди которых были выходцы из Польши и стран Латинской Америки. По его словам, противник рассредоточил личный состав по небольшим группам численностью два-три человека. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Согласно сводкам Минобороны, российские Су-34 нанесли авиаудары с использованием бомб ФАБ-500 по переправе ВСУ в районе Маяков в ДНР и по пункту временной дислокации украинских военных в Захаровке Харьковской области. Бомбы были оснащены универсальными модулями для планирования и корректировки траектории. Кроме того, в лесополосе у населенного пункта Рубленое в Харьковской области авиаударом уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами.

Су-34 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Также военнослужащие нанесли удар беспилотниками «Герань» по территории Одесского припортового завода. Предприятие расположено на берегу Малого Аджалыкского лимана в 35 км от Одессы. Завод входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для украинской экономики. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Вооруженные силы РФ в течение прошедшей недели освободили семь населенных пунктов. Бойцы группировки «Север» взяли под контроль населенный пункт Петро-Ивановка в Харьковской области. Одновременно с этим «Запад» установил контроль над Дружелюбовкой, Новым Миром, Чернещиной и Шийковкой. Силами Южной группировки и группировки «Центр» были освобождены Константиновка и Василевка в ДНР.

В Госдуме забили тревогу из-за планов Запада

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник выразил мнение, что Запад готовится напасть на Россию. Поводом для такого заявления послужило интервью премьер-министра Нидерландов Роба Йеттена, в котором он призвал Европу поддерживать Украину для сохранения темпа нанесения ударов вглубь российской территории.

Также председатель Крымского парламента Владимир Константинов заявил, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ошибся в оценке России, пытаясь представить ее как угрозу для западных стран. Он подчеркнул, что именно Запад на протяжении всей истории стремился к уничтожению России — от тевтонских рыцарей до ударов дронами по гражданским объектам.

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