Российские «Герани» атаковали нефтебазу под Киевом После удара российских дронов по нефтебазе под Киевом вспыхнул пожар

Российские беспилотники «Герань» нанесли удар по нефтебазе в Киевской области, сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель». Целью атаки стал объект топливной инфраструктуры, расположенный в районе села Переяславское (Переяслав-Хмельницкий район).

Ранее военнослужащие нанесли удар беспилотниками «Герань» по территории Одесского припортового завода. Предприятие расположено на берегу Малого Аджалыкского лимана в 35 км от Одессы. Завод входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для украинской экономики. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

По данным Минобороны РФ, за прошедшую неделю российские войска нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам ВСУ на Украине. По данным ведомства, целями атак стали предприятия военно-промышленного комплекса, аэродромы, склады боеприпасов, логистические центры и портовая инфраструктура.

До этого сообщалось, что российские Су-34 нанесли авиаудары с использованием ФАБ-500 по переправе ВСУ в районе Маяков в ДНР и по пункту временной дислокации украинских военных в Захаровке Харьковской области. Бомбы были оснащены универсальными модулями для корректировки траектории.