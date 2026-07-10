«Вводит всех в заблуждение»: Рютте подловили на сознательной лжи о России

«Вводит всех в заблуждение»: Рютте подловили на сознательной лжи о России Глава парламента Крыма: Рютте ошибся с восприятием РФ, представив ее как угрозу

Генсек НАТО Марк Рютте ошибся, пытаясь представить Россию в виде угрозы западным странам, заявил в беседе с РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, настал тот исторический период, когда необходимо правильно и объективно оценить отношение Запада к РФ.

Оценки Рютте ошибочны и провокационны. Он сознательно вводит всех в заблуждение. Это нам давно пора представлять Запад как долгосрочную угрозу России. За всю историю никаких целей, кроме уничтожения нашей страны, они не преследовали, — отметил парламентарий.

Ранее постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский сообщил, что НАТО и Европейский союз уже не скрывают своих агрессивных намерений против России. Он уточнил, что вновь вынужден обратиться к теме гибридной войны, которую указанные объединения ведут против Москвы.

До этого стало известно, что Рютте ожидает официального закрепления статуса России как долгосрочной угрозы. Он подчеркнул, что за последнее время по всему Североатлантическому альянсу значительно выросли оборонные расходы и инвестиции в военную промышленность.