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10 июля 2026 в 14:13

Военкоры сообщили о продвижении ВС России в ДНР

ВС России продвинулись на Славянском направлении в ДНР

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Подразделения Вооруженных сил России зафиксировали тактический успех на Славянском направлении, сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источники. В настоящее время активные боестолкновения продолжаются в районе Малиновки, где украинские силы предпринимают попытки контратаковать занятые позиции. По данным канала, российским подразделениям осталось пройти до Краматорска менее 10 километров. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Бои идут в Малиновке, ВСУ пытаются контратаковать, — заявил источник.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские Су-34 нанесли авиаудары с использованием бомб ФАБ-500 по переправе ВСУ в районе Маяков в ДНР и по пункту временной дислокации украинских военных в Захаровке Харьковской области. Бомбы были оснащены универсальными модулями для планирования и корректировки траектории.

До этого сообщалось, что российская армия за сутки атаковала логистические узлы, объекты топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемые Вооруженными силами Украины. Также были поражены места дислокации украинских войск и иностранных наемников.

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