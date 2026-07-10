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10 июля 2026 в 11:10

ВС РФ уничтожили группу иностранных наемников при освобождении Васильевки

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
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Псковские десантники 76-й гвардейской дивизии ВДВ в ходе освобождения населенного пункта Васильевка в ДНР уничтожили группу наемников, среди которых были выходцы из Польши и стран Латинской Америки, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода 237-го полка Михаил Князькин. По его словам, противник рассредоточил личный состав по небольшим группам численностью два-три человека, разместив их практически в каждом втором доме.

Основной контингент составляли украинцы, однако также были замечены наемники из Польши и Латинской Америки. Князькин отметил, что по мере продвижения российских штурмовых подразделений иностранные бойцы пытались отступить, но были уничтожены. Особую роль в их ликвидации сыграли расчеты FPV-дронов, которые догоняли и поражали отходящего противника.

Ранее российские военнослужащие успешно ликвидировали в зоне проведения специальной военной операции двух высокопоставленных украинских офицеров. В их числе оказались командир батальона 411-й отдельной бригады беспилотных систем, а также начальник связи пограничной комендатуры быстрого реагирования «Шквал».

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