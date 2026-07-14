«Думали, что там свои»: разведчик рассказал о глупой ошибке командования ВСУ

«Думали, что там свои»: разведчик рассказал о глупой ошибке командования ВСУ Разведчик ВС РФ Макс заявил, что ВСУ неделю сбрасывали провизию десантникам РФ

Разведчик 237-го полка 76-й дивизии ВДВ с позывным Макс заявил, что командование ВСУ ошибочно снабжало российских десантников в Васильевке, передает ТАСС. По его словам, украинские военные принимали их за собственные подразделения.

Командование [ВСУ] продолжало им делать сбросы [провизии] около недели, думали, что там свои сидят, — заявил Макс.

Кроме того, российский разведчик рассказал, что бойцы 237-го полка 76-й дивизии ВДВ, входящей в состав группировки войск «Центр», во время боев в Васильевке самостоятельно уничтожали малые группы украинской пехоты. Российские военные действовали скрытно и ликвидировали противника без привлечения дополнительных сил, отметил он.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал разрушения в Константиновке очень серьезными. Более полную оценку повреждений в городе смогут дать специалисты, добавил он. Их смогут пустить в населенный пункт только после того, как его улицы разминируют.

До этого глава ДНР заявил: разрозненные группы украинских бойцов все еще встречаются в освобожденной Константиновке. По его словам, подразделения Вооруженных сил России планомерно прочесывали территорию.