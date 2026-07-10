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10 июля 2026 в 17:07

Россельхознадзор призвал одну страну прекратить экспорт подсолнечника

Россельхознадзор попросил Казахстан прекратить экспорт подсолнечника

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Россельхознадзор попросил Казахстан прекратить экспорт продовольственного подсолнечника до января 2027 года, сказано в сообщении на сайте ведомства. Российская служба пошла на такой шаг в связи с незаконными поставками семян.

Специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора и полиция Краснодарского края пресекли незаконный ввоз подсолнечника в Россию. Они нашли склад, через который семена поставляли в страну под видом продовольственного. С начала 2026 года в РФ приехало 40 грузовиков с нелегальной продукцией.

По информации федеральной службы, упаковки с семенами поступали с казахстанскими фитосанитарными сертификатами. Внутри них были этикетки о родительских формах семян подсолнечника из Франции и Чили. Россельхознадзор уже связался с Министерством сельского хозяйства Казахстана для предотвращения данных нарушений.

Ранее ведомство приостановило сертификацию двух армянских предприятий по поставкам рыбы в Россию. После этого, как сообщалось, поставки всей рыбной продукции из Армении в РФ оказались под запретом.

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