Россельхознадзор призвал одну страну прекратить экспорт подсолнечника

Россельхознадзор попросил Казахстан прекратить экспорт продовольственного подсолнечника до января 2027 года, сказано в сообщении на сайте ведомства. Российская служба пошла на такой шаг в связи с незаконными поставками семян.

Специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора и полиция Краснодарского края пресекли незаконный ввоз подсолнечника в Россию. Они нашли склад, через который семена поставляли в страну под видом продовольственного. С начала 2026 года в РФ приехало 40 грузовиков с нелегальной продукцией.

По информации федеральной службы, упаковки с семенами поступали с казахстанскими фитосанитарными сертификатами. Внутри них были этикетки о родительских формах семян подсолнечника из Франции и Чили. Россельхознадзор уже связался с Министерством сельского хозяйства Казахстана для предотвращения данных нарушений.

Ранее ведомство приостановило сертификацию двух армянских предприятий по поставкам рыбы в Россию. После этого, как сообщалось, поставки всей рыбной продукции из Армении в РФ оказались под запретом.