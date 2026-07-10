Россиянам рассказали, как восстановить бюджет после отпуска

Для восстановления семейного бюджета после отпуска следует постепенно сократить расходы, заявили NEWS.ru в пресс-службе ОТП Банка. Эксперты также посоветовали временно отказаться от покупки одежды и техники.

После долгих выходных многие семьи сталкиваются с нехваткой средств. В такой ситуации необходимо спокойно разобраться, куда потрачены деньги, и найти способ восстановить баланс между доходами и расходами. Изучив выписку банковской карты, можно разделить все траты на три группы: обязательные, лишние и праздничные затраты. После такой проверки можно составить финансовый план действий. Частая ошибка — резкое урезание бюджета. Такой подход быстро приводит к дальнейшим срывам: через неделю траты могут стать больше, чем были даже в праздничный период. Правильнее сокращать расходы постепенно, — поделились в ОТП Банке.

Там предложили временно, на две недели, ограничить спонтанные покупки, стоимость которых превышает 500 рублей. По словам экспертов, это позволит остановить неконтролируемое расходование средств, не влияя при этом на уровень комфорта и качество жизни.

Чтобы восстановить бюджет, важно сконцентрироваться на незаметных тратах. Это может быть доставка еды и кофе навынос, частые поездки на такси, фастфуд. Решением может быть переход на домашнее питание, временный отказ от покупки одежды и техники, использование общественного транспорта. Важно помнить, что на здоровье, лекарствах и нормальном питании экономить нельзя — это приведет к еще большим расходам позднее, — добавили в ОТП Банке.

Специалисты подчеркнули, что кредитная карта может быть эффективным средством для восстановления семейного бюджета. Однако, по словам экспертов, необходимо тщательно следить за тем, чтобы расходы не превышали реальные финансовые возможности пользователя.

Ранее финансист Юлия Тарасова посоветовала туристам избегать покупки еды в туристических районах и брать с собой заранее приготовленные продукты в целях экономии. Также, по ее словам, следует пользоваться только официальными службами такси, так как частные водители часто завышают стоимость поездок.