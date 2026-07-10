Россия рассчитывает, что международные структуры дадут надлежащую оценку репрессивным действиям Лондона против свободных журналистов, сообщила представитель МИД России Мария Захарова. Так дипломат ответила на задержание и допрос продюсера RT Джеймса Скотта в аэропорту Манчестера.

Призываем профильные международные структуры и правозащитные НПО проявить ответственный и непредвзятый подход и дать объективные и честные оценки репрессивной линии Лондона в отношении представителей свободных СМИ, — говорится в заявлении.

Ранее Скотт, который является гражданином Великобритании, сообщил, что его 2,5 часа допрашивали в аэропорту Манчестера. По словам британца, сотрудников полиции интересовали его политические взгляды и возможные связи с российскими чиновниками.

Представитель МИД России в ответ поинтересовалась у Лондона, почему там ни разу не задержали президента Украины Владимира Зеленского. Дипломат указала на двойные стандарты королевства в вопросах борьбы с террористической угрозой. До этого главред RT Маргарита Симоньян отметила, что Европа называет себя демократической и уважающей свободу слова, но в действительности отключила все разумные голоса и больше не может их слышать.