«Зеленского ни разу не задержали»: Захарова об аресте продюсера RT Захарова после ареста продюсера RT спросила Британию о Зеленском

Представитель МИД России Мария Захарова после задержания в Великобритании продюсера RT Джеймса Скотта поинтересовалась у Лондона, почему там ни разу не задержали президента Украины Владимира Зеленского. В своем Telegram-канале дипломат указала на двойные стандарты королевства в вопросах борьбы с террористической угрозой.

Что же в Британии Зеленского ни разу не задержали — он и не скрывает, что отдает приказы наносить удары по социальным объектам и людям, а его неонацистские головорезы похищают, пытают и убивают пленных как военных, так и гражданских? — написала она.

Ранее Скотт, который является гражданином Великобритании, сообщил, что его 2,5 часа допрашивали в аэропорту Манчестера. По словам британца, сотрудников полиции интересовали его политические взгляды и возможные связи с российскими чиновниками.

До этого главред RT Маргарита Симоньян отметила, что Европа называет себя демократической и уважающей свободу слова, но в действительности отключила все разумные голоса и больше не может их слышать. По ее словам, теперь европейским лидерам, чтобы обеспечить себе популярность и идти на следующие выборы, очень легко убедить население, что Россия якобы собирается воевать с Европой.