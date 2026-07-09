Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
09 июля 2026 в 16:35

«Зеленского ни разу не задержали»: Захарова об аресте продюсера RT

Захарова после ареста продюсера RT спросила Британию о Зеленском

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Представитель МИД России Мария Захарова после задержания в Великобритании продюсера RT Джеймса Скотта поинтересовалась у Лондона, почему там ни разу не задержали президента Украины Владимира Зеленского. В своем Telegram-канале дипломат указала на двойные стандарты королевства в вопросах борьбы с террористической угрозой.

Что же в Британии Зеленского ни разу не задержали — он и не скрывает, что отдает приказы наносить удары по социальным объектам и людям, а его неонацистские головорезы похищают, пытают и убивают пленных как военных, так и гражданских? — написала она.

Ранее Скотт, который является гражданином Великобритании, сообщил, что его 2,5 часа допрашивали в аэропорту Манчестера. По словам британца, сотрудников полиции интересовали его политические взгляды и возможные связи с российскими чиновниками.

До этого главред RT Маргарита Симоньян отметила, что Европа называет себя демократической и уважающей свободу слова, но в действительности отключила все разумные голоса и больше не может их слышать. По ее словам, теперь европейским лидерам, чтобы обеспечить себе популярность и идти на следующие выборы, очень легко убедить население, что Россия якобы собирается воевать с Европой.

Власть
Мария Захарова
аресты
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На подлете к Москве захлебнулась атака дронов ВСУ
МВФ вновь отложил решение по $700 млн для Украины
Сборная Англии лишилась защитника на две игры чемпионата мира по футболу
Личная жизнь, дружба с Олейниковым, СВО: где сейчас Юрий Стоянов
Убийца авианосцев возвращается в строй: НАТО в ужасе от «Адмирала Нахимова»
Попавшая за порно-ролики в СИЗО Шурыгина обратилась с одной просьбой
Захарова заявила о провале ядерного шантажа Зеленского
Тысячи венгров собрались на протестную акцию в центре Будапешта
Определен первый полуфиналист чемпионата мира по футболу
Розыск и срок в РФ, тоска по россиянам, потеря дохода: как живет Слепаков
В РСТ ответили на слухи о массовых отравлениях в Египте
Захарова объяснила усиление атак ВСУ на гражданское население России
Захарова высмеяла участие Зеленского в саммите НАТО
Назван владелец завода в Вишневом, где прогремели взрывы
Стало известно, на каких условиях ГП могла отозвать иск к Мельниченко
Конец санкций, лимит в РПЛ, флаг на турнирах: как Дегтярев изменил спорт РФ
«Паленые» Patriot, дырявое небо: реальные итоги заявлений Трампа по Украине
Нетаньяху предложил Трампу варианты защиты границ Израиля
Запад предпочел отмолчаться на запрос РФ о химических инцидентах на Украине
Уход со сцены, слова об СВО, личная жизнь: где сейчас Рома Зверь
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.