Европа называет себя демократической и уважающей свободу слова, но в действительности отключила все разумные голоса и больше не может их слышать, заявила главред RT Маргарита Симоньян в интервью главному редактору еженедельника Die Weltwoche Роджеру Кеппелю. По ее словам, которые передает RT, теперь европейским лидерам, чтобы обеспечить себе популярность и идти на следующие выборы, очень легко убедить население, что Россия собирается воевать с Европой.

Поскольку Европа отключила все разумные голоса в Европе, и в первую очередь RT, наш телеканал, поскольку Европа, называя себя демократической и заявляя, что она все еще уважает такие базовые свободы, как свобода слова, свобода мысли и так далее, на самом деле этого не делает. Поскольку Европа все это делала, она больше не может слышать разумные голоса. Она их отключила, — подчеркнула Симоньян.

Ранее Симоньян заявила, что за все время проведения специальной военной операции ни один российский танк или боевой самолет не оказался в Европе, тогда как из Европы в Россию направляются многочисленные беспилотники и ракеты. По ее словам, Россия не несет никакой ответственности перед Европой.