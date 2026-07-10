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10 июля 2026 в 17:45

У женщины нашли рак после пророческого сна

У жительницы Великобритании обнаружили меланому после сна о родинке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Жительница Уэльса Челси Рис обнаружила у себя меланому после того, как ей приснилось, что родинка на груди стала злокачественной, передает Terra. 29-летняя женщина обратилась к врачу, несмотря на отсутствие симптомов, и специалисты подтвердили опасения.

По словам Рис, образ был настолько ярким, что она не смогла его проигнорировать. На груди у нее действительно была родинка диаметром около 11 миллиметров, которая появилась недавно и выглядела необычно. В то время женщина также переживала смерть дяди от онкологического заболевания.

На приеме медсестра сфотографировала образование и отправила снимки дерматологу Университетской больницы Уэльса. Специалист счел родинку подозрительной и рекомендовал удалить ее. Операция длилась около 45 минут и поначалу казалась просто профилактической мерой.

Спустя несколько месяцев пришел результат гистологии — у Рис диагностировали меланому 1B стадии, наиболее агрессивную форму рака кожи. К счастью, опухоль выявили на ранней стадии. Женщине провели повторную операцию, удалив больший участок кожи вокруг бывшего невуса, чтобы исключить распространение заболевания. Сейчас пациентка регулярно проходит обследования, а также получает психологическую поддержку. По ее словам, она научилась больше доверять сигналам собственного тела, а тот сон стал отправной точкой для своевременного лечения.

Ранее профессор Александр Коньков предупреждал, что регулярное употребление напитков температурой выше 65 градусов повышает риск развития рака пищевода. По словам медика, если напиток обжигает рот, его температура превышает безопасную норму.

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Великобритания
Здоровье
рак
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