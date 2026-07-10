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10 июля 2026 в 16:54

Врач рассказал о вреде горячих напитков

Врач Коньков: горячие напитки могут провоцировать развитие рака

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Употребление горячих напитков может привести к развитию онкологии, рассказал RT доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой терапии с курсом фармакологии и фармации Университета РОСБИОТЕХ Александр Коньков. Он отметил, что, если напиток обжигает язык и губы, его температура превышает безопасный уровень.

Международное агентство по изучению рака (IARC) относит регулярное употребление очень горячих напитков (свыше 65 градусов) к фактору, который может повышать риск развития рака пищевода, — рассказал Коньков.

Врач подчеркнул, что при заболеваниях ЖКТ, таких как гастрит и язвенная болезнь, горячие напитки усиливают симптомы: боль, изжогу, жжение и дискомфорт. По его словам, необходимо подождать, если после приготовления напиток невозможно пить без ощущения жжения.

Ранее врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал, что на ранних сроках рака кожи врачи чаще прибегают к хирургическому лечению. Он отметил, что такой тип заболевания часто приводит к рецидивам.

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