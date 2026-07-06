Финансист дала советы, как остаться в рамках бюджета во время отпуска Финансист Тарасова посоветовала не покупать еду в туристических зонах

Чтобы сэкономить на отдыхе, рекомендуется отказаться от покупок еды в туристических зонах — лучше заранее взять с собой приготовленную пищу, посоветовала финансист Юлия Тарасова. В беседе с «Газетой.Ru» она порекомендовала использовать только официальные сервисы такси, поскольку частные перевозчики нередко предлагают поездки по завышенным тарифам.

Даже заранее составленный бюджет не всегда помогает избежать лишних трат. Поэтому перед поездкой полезно определить сумму, которую вы готовы тратить каждый день на питание, транспорт, развлечения и покупки. Во время поездки регулярно проверяйте банковское приложение — так вы сможете отслеживать расходы практически в режиме реального времени. Разумный контроль помогает вовремя заметить перерасход и скорректировать траты до того, как они выйдут за рамки комфорта, — отметила Тарасова.

Эксперт призвала не покупать экскурсии в первом попавшемся бюро. По ее словам, лучше изучить несколько предложений, сравнить их и выбрать наиболее подходящее. Чтобы не выйти за рамки бюджета, следует также посещать развлекательные зоны, в том числе парки аттракционов и аквапарки, вне часов пик. Такой подход позволит избежать не только длинных очередей, но и трат на дополнительные услуги по типу «быстрого прохода».

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил, что заблаговременное бронирование туров за рубеж, в частности отеля и билетов, позволяет сэкономить до 40% средств. По словам эксперта, стоит отслеживать валютные курсы — волатильность может изменить стоимость поездки. Он добавил, что готовые турпакеты нередко выгоднее за счет специальных рейсов и особых тарифов.