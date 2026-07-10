Скончался окормлявший Черноморский флот протоиерей

Настоятель Свято-Никольского храма-памятника на Братском кладбище Севастополя митрофорный протоиерей Георгий Поляков скончался в 72 года, сообщили РИА Новости в Свято-Никольском храме. Он ушел из жизни после продолжительной болезни. Особое место в его служении занимал Черноморский флот.

Просим молитв о новопреставленном протоиерее Георгии и об укреплении всех сродников и близких, — говорится в сообщении храма.

Отец Георгий окормлял моряков, принимал участие в дальних походах, проводил обряды крещения на борту кораблей и сопровождал военных в Косово, Дагестане и Чечне. После распада СССР он поднял и отстоял Андреевский флаг над храмом, а позже поддержал возрождение Георгиевского флага для Военно-морского флота России.

До этого сообщалось, что на 83-м году жизни скончалась народная артистка России Екатерина Жемчужная. По словам ее дочери, у исполнительницы роли в фильме «Табор уходит в небо» диагностировали тромб, который и стал причиной смерти. Актриса также запомнилась зрителям по картинам «Вечный зов», «Карнавал», «Цыганское счастье», «Чардаш Монти», «Цыганка Аза».

Ранее стало известно о смерти заслуженного артиста Белоруссии Владислава Мисевича. Он был одним из основателей и участников легендарного вокально-инструментального ансамбля «Песняры». Причины смерти музыканта не уточняются.