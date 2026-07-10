В Госдуме оценили перспективы принятия закона о домашнем насилии Депутат Останина: закон о домашнем насилии не примут в этом созыве

Закон о домашнем насилии не примут в этом созыве, заявила НСН председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Она отметила, что законопроект еще не был внесен.

Что касается обсуждения закона о домашнем насилии, то предмета обсуждения нет, поскольку письмо, направленное в правительство, и не внесенный в Госдуму законопроект — это не предмет обсуждения. Я не видела текста письма, я не знаю, о чем идет речь в этом законопроекте. До окончания созыва осталось три заседания, он не будет внесен и рассмотрен в этом созыве, — заявила Останина.

Также она ответила на слова депутата Госдумы Ксении Горячевой о том, что она «оправдывает убийство тысяч женщин ради статистики демографии и количества зарегистрированных браков». Останина подчеркнула, что такие обвинения являются клеветой и она намерена получить извинения.

Ранее сообщалось, что Горячева не собирается менять свое мнение о насилии по отношению к женщинам и детям после того, как Останина подала против нее судебный иск. Она планирует ответить на претензии после того, как лично увидит их.