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10 июля 2026 в 13:31

В Госдуме оценили перспективы принятия закона о домашнем насилии

Депутат Останина: закон о домашнем насилии не примут в этом созыве

Нина Останина Нина Останина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Закон о домашнем насилии не примут в этом созыве, заявила НСН председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Она отметила, что законопроект еще не был внесен.

Что касается обсуждения закона о домашнем насилии, то предмета обсуждения нет, поскольку письмо, направленное в правительство, и не внесенный в Госдуму законопроект — это не предмет обсуждения. Я не видела текста письма, я не знаю, о чем идет речь в этом законопроекте. До окончания созыва осталось три заседания, он не будет внесен и рассмотрен в этом созыве, — заявила Останина.

Также она ответила на слова депутата Госдумы Ксении Горячевой о том, что она «оправдывает убийство тысяч женщин ради статистики демографии и количества зарегистрированных браков». Останина подчеркнула, что такие обвинения являются клеветой и она намерена получить извинения.

Ранее сообщалось, что Горячева не собирается менять свое мнение о насилии по отношению к женщинам и детям после того, как Останина подала против нее судебный иск. Она планирует ответить на претензии после того, как лично увидит их.

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