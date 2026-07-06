«Позицию не меняю»: депутат Горячева отреагировала на иск против себя Депутат Горячева не будет менять свою позицию о насилии из-за судебного иска

Депутат Госдумы Ксения Горячева сообщила в своем Telegram-канале, что не собирается менять свое мнение о насилии по отношению к женщинам и детям после того, как парламентарий от КПРФ Нина Останина подала против нее судебный иск. Она планирует ответить на претензии после того, как лично увидит их.

Наш спор с Ниной Александровной — не о личных отношениях друг к другу, а о защите женщин и детей от насилия. Свою позицию я не меняю и готова ее отстаивать — в том числе и в суде, если до этого дойдет, — заявила Горячева.

Депутат добавила, что все еще выступает за ужесточение ответственности за домашнее насилие. По ее мнению, споры насчет этой темы должны решаться в рамках открытой дискуссии в стенах парламента, а не в залах суда через иски.

Ранее Горячева раскрыла, как некоторые неработающие матери могут получить единое пособие по беременности. С ее слов, для этого нужно соответствовать нескольким критериям нуждаемости. Объем федеральной поддержки для неработающей женщины будет заметно меньше, чем для работающей матери, отметила она.