Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
06 июля 2026 в 13:45

«Позицию не меняю»: депутат Горячева отреагировала на иск против себя

Депутат Горячева не будет менять свою позицию о насилии из-за судебного иска

Ксения Горячева Ксения Горячева Фото: Александр Миридонов/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Депутат Госдумы Ксения Горячева сообщила в своем Telegram-канале, что не собирается менять свое мнение о насилии по отношению к женщинам и детям после того, как парламентарий от КПРФ Нина Останина подала против нее судебный иск. Она планирует ответить на претензии после того, как лично увидит их.

Наш спор с Ниной Александровной — не о личных отношениях друг к другу, а о защите женщин и детей от насилия. Свою позицию я не меняю и готова ее отстаивать — в том числе и в суде, если до этого дойдет, — заявила Горячева.

Депутат добавила, что все еще выступает за ужесточение ответственности за домашнее насилие. По ее мнению, споры насчет этой темы должны решаться в рамках открытой дискуссии в стенах парламента, а не в залах суда через иски.

Ранее Горячева раскрыла, как некоторые неработающие матери могут получить единое пособие по беременности. С ее слов, для этого нужно соответствовать нескольким критериям нуждаемости. Объем федеральной поддержки для неработающей женщины будет заметно меньше, чем для работающей матери, отметила она.

Власть
суды
насилие
Госдума
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ сделали опасной дорогу к российскому городу
Жительница Саратовской области отдала мошенникам почти 15 млн рублей
Удары возмездия ВС РФ по Украине 7 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Раскрыто, будет ли на саммите НАТО обсуждаться размещение ЯО на Украине
Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Бурятии
Путин проведет совещание по проблемам с доступностью топлива
В Госдуме оценили идею раздельного обучения для мальчиков и девочек
Марин Ле Пен признали виновной и оставили право баллотироваться
Подросток из Верхней Пышмы пропал после прогулки с друзьями
«Ущерб здоровью»: депутат о целителе, который лечит зрение силой мысли
Пьяный житель Ленобласти спровоцировал погоню со стрельбой
В Словакии объяснили «приостановку» выдачи виз россиянам
Двух итальянцев задержали за якобы шпионаж в пользу России
В Госдуме рассказали о выплатах вдовам участников СВО из числа детей-сирот
ВС России атаковали перевозившие БПЛА для ВСУ фуры
Обстановка в Крыму 7 июля: что с поездами, какие отменены, как доехать
Погода в Москве в среду, 8 июля: грозы, ливни и тепло до +23 градусов
Мигранты самовольно организовали платную парковку во Владивостоке
Женщина с кухонным ножом угрожала ребенку в Ставрополе
В доме убийцы украинки Березовской нашли «пыточную»
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.