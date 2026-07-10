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10 июля 2026 в 16:52

ВСУ хотят полностью обесточить Херсонскую область и соседние регионы

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
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Вооруженные силы Украины стремятся полностью обесточить Херсонскую область, а также соседние регионы, заявил губернатор Владимир Сальдо. Он отметил, что энергетики ежедневно занимаются восстановлением энергоснабжения, однако специалисты, обеспечивающие работу электросетей, подвергаются атакам, передает РИА Новости.

Противник взял за правило и стремится к тому, чтобы практически полностью обесточить Херсонскую область, не только Херсонскую область, всех наших соседей, — сказал он.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что ВСУ беспощадно атакуют объекты гражданской инфраструктуры в Херсонской области, несмотря на ратифицированные Украиной Женевские конвенции. По словам омбудсмена, на нее приходится около четверти всех украинских ударов.

До этого значительная часть Запорожской и Херсонской областей осталась без электроснабжения. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что сроки восстановления подачи электроэнергии зависят от возможности безопасного проведения работ на объектах.

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Владимир Сальдо
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