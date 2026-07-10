Москвичам рассказали о погоде в городе в середине июля

Москвичам рассказали о погоде в городе в середине июля Синоптик Паршина: до 16 июля в Москве и Подмосковье будет дождливо

Погоду в Москве и области в начале следующей недели будет определять циклон, рассказала NEWS.ru научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, до четверга будут идти дожди.

В понедельник — облачно с прояснениями, дождь, местами гроза, +20–25 градусов. Во вторник пройдет атмосферный фронт, временами будет идти дождь, +21–26. В среду переменная облачность, местами кратковременный дождь, температура +22–27. В четверг — +22–27, — сказала синоптик.

Она добавила, что с пятницы по воскресенье в столичном регионе будет преимущественно без осадков. Погоду определит уже скандинавский антициклон, отметила Паршина.

Ранее начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев заявил журналистам, что наиболее интенсивные осадки в Москве ожидаются в ночь с субботы, 11 июля, на воскресенье, 12 июля. По его словам, за 12 часов в столице может выпасть до 30 мм осадков, что может привести к локальным подтоплениям на низинных участках.

Голубев также отметил, что в пятницу, 10 июля, значительных осадков не предвидится. Однако возможен шквалистый ветер с порывами до 15–20 метров в секунду.