Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
10 июля 2026 в 13:14

Стало известно, когда в Москву придут мощные ливни

Синоптик Голубев: самые сильные дожди придут в Москву в ночь на воскресенье

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Наиболее интенсивные осадки в Москве ожидаются в ночь с субботы, 11 июля, на воскресенье, 12 июля, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев. По его словам, за 12 часов в столице может выпасть до 30 мм осадков, что может привести к локальным подтоплениям в низинных участках.

В столичном регионе в ближайшие дни сохранится неустойчивая погода, однако наиболее интенсивные осадки прогнозируются в ночь с субботы на воскресенье. Именно в этот период местами ожидаются очень сильные дожди, для Москвы это до 30 мм осадков за 12 часов, а также местами возможны локальное подтопление низинных участков, — сказал синоптик.

Голубев также отметил, что в пятницу, 10 июля, значительных осадков не предвидится. Однако возможен шквалистый ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве во второй половине июля ожидается улучшение погоды. По ее словам, предстоящие выходные, 11 и 12 июля, будут с нестабильными атмосферными условиями.

Москва
погода
синоптики
дожди
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Европейскую страну обрушились «гусеницы из ада»
Поиски Усольцевых в Кутурчинском Белогорье продлили
Голикова рассказала, как выросла продолжительность жизни за 100 лет
Раскрыты подробности о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Калмыкии
В Роскачестве ответили, какие лекарства можно провозить только в багаже
В Роскачестве ответили, какие препараты можно провозить только в багаже
Новак перечислил преимущества газомоторного топлива
В Зеленом театре на ВДНХ состоится концерт «История любви»
Эвакуация в Таганроге, налет на Ильский НПЗ: как ВСУ атакуют РФ 10 июля
Власти отметили рост спроса на газомоторные авто и оценили переход на газ
В Wildberries раскрыли влияние топливного кризиса на доставки
Борщевой набор подешевел на четверть
ООН не хватило денег на гуманитарную помощь женщинам и девочкам
Серийный убийца расстрелял отца экс-партнерши и спалил его дом
Психолог объяснила причину страха путешествия в одиночку
Экс-директор ФК «Торпедо» может сесть в колонию на 2,5 года
Мужчина остался без зубов после визита в частную клинику
Военкоры сообщили о продвижении ВС России в ДНР
Краснодарский аэропорт временно ограничил прием и выпуск самолетов
Начальник ТЦК «отправил» на фронт полсотни «мертвых душ»
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.