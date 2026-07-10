Стало известно, когда в Москву придут мощные ливни

Наиболее интенсивные осадки в Москве ожидаются в ночь с субботы, 11 июля, на воскресенье, 12 июля, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев. По его словам, за 12 часов в столице может выпасть до 30 мм осадков, что может привести к локальным подтоплениям в низинных участках.
В столичном регионе в ближайшие дни сохранится неустойчивая погода, однако наиболее интенсивные осадки прогнозируются в ночь с субботы на воскресенье. Именно в этот период местами ожидаются очень сильные дожди, для Москвы это до 30 мм осадков за 12 часов, а также местами возможны локальное подтопление низинных участков, — сказал синоптик.
Голубев также отметил, что в пятницу, 10 июля, значительных осадков не предвидится. Однако возможен шквалистый ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.
Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве во второй половине июля ожидается улучшение погоды. По ее словам, предстоящие выходные, 11 и 12 июля, будут с нестабильными атмосферными условиями.