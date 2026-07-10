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10 июля 2026 в 16:47

Страховой эксперт ответил, могут ли выплатить зарплату заранее

Страховой эксперт Рыбалкин: работодатель не может выплатить зарплату заранее

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Работодатель не может выплатить зарплату до окончания расчетного периода, заявил RT вице-президент страховой компании Виталий Рыбалкин. Он отметил, что деньги выплачиваются за фактически отработанное время.

Такая выплата уже не является заработной платой в смысле закона, а произвольный сдвиг установленных дат Роструд рассматривает как нарушение требования о выплате не реже чем каждые полмесяца, — сказал Рыбалкин.

Страховой эксперт подчеркнул, что деньги приходят раньше привычной даты, если день выплаты совпадает с выходным или нерабочим праздничным днем. По его словам, отпускные выплачивают не позднее чем за три дня до начала отпуска.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат экономических наук Игорь Балынин рассказал, что в июле вторая выплата оклада будет больше первой. По его словам, разница будет незначительной в сравнении с предыдущими месяцами.

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