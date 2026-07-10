«Как живой»: в Курске открыли мурал в честь погибшего Героя России В Курске открыли мурал в честь Героя России Леонида Башкардина

Мурал в честь Героя России гвардии полковника Леонида Башкардина, который погиб в боях на территории Курской области, открыли на проспекте Победы в Курске, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале в МАКСе. В церемонии приняли участие вдова, родители и сослуживцы офицера.

«Для кого — дядя Леня, для кого — гора», — это слова из песни, которую боевые товарищи написали в память о Герое России, курянине Леониде Башкардине. Сегодня на доме № 24 по проспекту Победы вместе с вдовой, родителями и сослуживцами Героя открыли ему мурал. <…> Рад, что и вдове, и родителям, и боевым товарищам Леонида Башкардина новый мурал очень понравился: «Как живой», — сказали они, — написал Хинштейн.

Глава региона передал вдове Ирине медаль «Золотая звезда» Героя Донецкой Народной Республики, которой офицер был награжден посмертно. Родителям — Наталье Леонидовне и Виктору Ивановичу — вручили медали «Мать героя» и «Отец героя». Имя Башкардина планируют увековечить в топонимике Курска. Бюст офицера установят на новом мемориале на улице Карла Маркса рядом с другими Героями России, погибшими за Курскую землю. Также к 1 сентября его имя присвоят лицею-интернату, в котором он учился.

Заместитель командира 155-й бригады морской пехоты геройски погиб 2 июля 2025 года вместе со своим боевым командиром Михаилом Гудковым. В марте 2025 года именно полковник Башкардин спланировал отвлекающий маневр, который стал переломным в ходе боевых действий и открыл дорогу российским подразделениям к освобождению Курской области.

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