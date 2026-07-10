Члена антиукраинской польской партии внесли в базу «Миротворца»

Кандидат на выборы в парламент Польши от ультраправой партии «Конфедерация» Павел Выжиковский оказался в базе украинского сайта «Миротворец», свидетельствуют данные ресурса. Авторы сайта назвали его провокатором и обвинили в «разжигании ненависти поляков к украинцам».

На ресурсе «Миротворец» регулярно размещаются личные сведения о журналистах, политиках, певцах, актерах, деятелях культуры и ученых. Публикации включают паспортные данные, адреса и другую конфиденциальную информацию. В скандальную базу попадают даже несовершеннолетние. Деятельность создателей ресурса неоднократно критиковалась правозащитниками.

Ранее шесть актеров российского сериала «Марик» были внесены в базу украинского сайта «Миротворец». Артистов обвиняли в поддержке России и якобы «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».

До этого польского депутата Европарламента от партии «Конфедерация» Еву Зайончковскую-Герник внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». Поводом для публикации данных стало то, что политик неоднократно критиковала героизацию на Украине членов УПА (Украинская повстанческая армия, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).