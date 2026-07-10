Жара уничтожила половину урожая одной культуры во Франции Доля качественных посевов кукурузы во Франции снизилась до 47% из-за жары

Доля качественных посевов кукурузы во Франции из-за жары снизилась до 47% по итогам недели, завершившейся 6 июля, передает агентство Reuters со ссылкой на данные FranceAgriMer. Этот показатель стал самым низким как минимум с 2011 года.

За неделю состояние посевов ухудшилось на 10 процентных пунктов — ранее значение составляло 57%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда уровень находился на отметке 75%, падение оказалось еще более существенным.

Ситуация во французском сельском хозяйстве усугубляется одной из самых мощных волн жары последних лет, которая накрыла Европу. Сильнее всего от аномальных температур пострадали Франция, Испания, Италия, Греция и Португалия.

Министр сельского хозяйства Пятой республики Анни Женевар признала, что экстремальная жара нанесла огромный ущерб аграрному сектору страны. При этом Париж остается одним из крупнейших производителей зерновых культур в Евросоюзе, включая кукурузу.

Ранее Женевар предупреждала о неизбежных потерях урожая зерновых и снижении надоев из-за 10-дневной аномальной жары. По ее словам, сильнее всего от засухи пострадают неорошаемые площади, а в животноводстве наблюдается повышенная смертность скота.