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09 июля 2026 в 15:03

В Польше осудили супругов за деятельность в интересах России

Суд в Польше приговорил россиян к семи и трем годам тюрьмы

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Окружной суд польского Сосновца приговорил супругов-россиян Игоря Р. и Ирину Р. к семи и трем годам лишения свободы соответственно якобы за деятельность в интересах России, сообщает Польское телевидение. Судебный процесс проходил за закрытыми дверями в интересах государственной безопасности.

Суд приговорил к семи и трем годам лишения свободы Игоря Р. и Ирину Р. Приговор в отношении россиян <...> вынес окружной суд Сосновца, — говорится в сообщении.

Ранее лидер польской политической партии Front Кшиштоф Толвиньский рассказал, что передал российским военнослужащим в зоне СВО комплекты первой медицинской помощи. Политик подчеркнул, что акция была профинансирована исключительно из сбережений его единомышленников. Кроме того, руководитель партии Front подверг резкой критике безоговорочную и безвозмездную поддержку официального Киева со стороны Варшавы, назвав ее недальновидной.

До этого министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что раскроет данные о поставках вооружений Киеву с начала специальной военной операции на Украине. Он также сообщил, что поручил Службе военной контрразведки проверить лиц, распространявших «секретные сведения».

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