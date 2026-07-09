В российском парке нашли тела двух девушек В парке «Радужный» Уссурийска найдены тела двух утонувших девушек

В городском парке отдыха и спорта «Радужный» в Уссурийске спасатели обнаружили тела двух девушек, утонувших в местном водоеме, сообщил региональный главк МЧС России. По данным ведомства, трагедия разыгралась днем ранее — в воде оказались три девушки 2005, 2006 и 2008 годов рождения. Одну из них, 2006 года рождения, удалось спасти сотрудникам базы отдыха, находившимся поблизости.

Сотрудники МЧС России извлекли из водоема тела двух утонувших девушек и передали их полиции, — говорится в сообщении.

Тела двух погибших были подняты из воды спасателями и переданы сотрудникам полиции для проведения следственных действий. На месте происшествия работают следователи, которые устанавливают обстоятельства случившегося. Причины трагедии пока не называются.

Ранее в Кызыле разыскивали двух пропавших школьниц. В масштабных поисках участвовали 140 человек — полицейские, волонтеры, водолазы, а также дроны. Впоследствии появилась информация, что тело одной из школьниц нашли на берегу реки Енисей в районе села Сукпак Кызылского района. Позднее в районе села Ийи-Тал Улуг-Хемского района было обнаружено тело второй девочки.