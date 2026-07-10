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10 июля 2026 в 10:06

Подростки ворвались в чужую квартиру и избили хозяина ради криптовалюты

Подростки напали на приморца, чтобы отобрать криптовалюту на 37 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Уссурийске группа подростков напала на местного жителя с целью похищения криптовалюты, сообщила пресс-служба СУ СК России по Приморскому краю. По данным следствия, двое подростков — юноша и девушка — разработали план нападения и привлекли к участию еще троих несовершеннолетних. Вечером 1 апреля 2026 года они ворвались в квартиру мужчины, расположенную на улице Выгонной в Уссурийске.

Находясь в жилище, нападавшие нанесли хозяину множественные удары руками и ногами по голове и телу, причинив ему телесные повреждения. В результате нападения фигуранты похитили принадлежащее мужчине имущество, криптовалюты у потерпевшего не оказалось. Информация о ее наличии оказалась ошибочной, — сообщили в ведомстве.

Ранее пять человек задержали за хулиганство в кафе в Евпатории, еще двоих объявили в федеральный розыск. По предварительной информации, пьяная компания устроила драку из-за отказа администратора продать алкоголь после закрытия заведения.

До этого женщина убила мужа деревянной скалкой в селе Дальневосточном Ромненского района Амурской области. Прибывшие медики констатировали его смерть.

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Приморский край
Уссурийск
подростки
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