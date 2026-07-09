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09 июля 2026 в 15:44

Врач перечислила продукты, снижающие риск развития онкологических болезней

Врач Залетова призвала употреблять овсяную кашу для снижения риска развития рака

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Овсяная каша, все виды капусты, рукола, редис, кресс-салат и черная фасоль снижают риск развития онкологических заболеваний, перечислила в беседе с «Москвой 24» терапевт Татьяна Залетова. Для профилактики развития рака она также посоветовала добавлять в рацион рыбу, птицу, яйца и перловку.

На первом месте по силе доказательной базы в онкопрофилактике стоят пищевые волокна, особенно из зерновых. Те, которые нерастворимые, ускоряют кишечный транзит, сокращая время контакта слизистой оболочки толстой кишки с потенциальными канцерогенами, образующимися при переваривании красного мяса. Простая овсяная каша или гарнир из перловки в долгосрочной перспективе являются мощным инструментом профилактики колоректального рака, — отметила Залетова.

Врач порекомендовала заполнять тарелку по правилу: две трети — растительная клетчатка (крупы, бобовые и крестоцветные овощи), а одна треть — белок (рыба, птица, яйца). Кроме того, она призвала исключить из рациона переработанное красное мясо — колбасы, бекон и сосиски.

Ранее диетолог Роман Пристанский заявил, что употребление кабачков помогает поддерживать работу кишечника и сердца, а также контролировать уровень сахара в крови и артериальное давление. По его словам, этот овощ — отличный источник клетчатки, калия и воды.

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