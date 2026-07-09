Диетолог напомнил о неочевидной пользе кабачков

Употребление кабачков помогает поддерживать работу кишечника и сердца, а также контролировать уровень сахара в крови и артериального давления, заявил в беседе с «Радио 1» диетолог Роман Пристанский. По его словам, этот овощ — отличный источник клетчатки, калия и воды.

Если мы его добавляем в общий рацион, то тем самым снижаем уровень сахара и поддерживаем непосредственно мягкую мускулатуру кишечника. Калий регулирует мышечные сокращения не только на поверхностных мышцах, но и в мышцах сердца, регулирует давление. Мышца начинает использовать большее количество своего КПД, так как калий является проводником электрического тока, а фактически все мышцы у нас двигаются благодаря этому импульсу. Основной момент — работа нервной системы и сокращение сердечной мышцы, — подчеркнул Пристанский.

Ранее диетолог Римма Мойсенко завила, что пророщенные ростки — настоящий природный энергетик для организма. Она отметила, что когда растение только выходит из зерна, его химический состав начинает меняться. Врач посоветовала употреблять в пищу ростки длиной до двух сантиметров.