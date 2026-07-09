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09 июля 2026 в 14:05

Диетолог раскрыла неожиданный природный энергетик

Диетолог Мойсенко назвала пророщенные ростки природным энергетиком для организма

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Пророщенные ростки — настоящий природный энергетик для организма, заявила в беседе с «Радио 1» диетолог Римма Мойсенко. Она отметила, что когда растение только выходит из зерна, его химический состав начинает меняться. Врач посоветовала употреблять в пищу ростки длиной до двух сантиметров.

Количество аминокислот, белка и антиоксидантов у ростка увеличивается в 30–50 раз. Это как вулкан перед извержением: та же температура, та же мощь. Если вы видите в магазинах ростки длиной от двух сантиметров, не покупайте [их]. Сила осталась только в том зерне, где росток только-только дает намек. Это настоящий энергетик — мелдранат и гипоксен в природном виде. Добавляйте по щепотке в каждый прием пищи, и вы почувствуете прилив энергии, — подчеркнула диетолог.

Ранее Мойсенко заявила, что для профилактики онкологических заболеваний можно употреблять черную и фиолетовую фасоль. По ее словам, этот продукт, содержащий полифенолы — мощные антиоксиданты, также поддерживает здоровье сердца.

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