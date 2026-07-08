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08 июля 2026 в 15:01

Диетолог назвала неожиданный продукт для профилактики рака

Диетолог Мойсенко призвала употреблять черную фасоль для профилактики рака

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Для профилактики онкологических заболеваний рекомендуется употреблять черную и фиолетовую фасоль, посоветовала диетолог Римма Мойсенко. По ее словам, переданным «Радио 1», этот продукт, содержащий полифенолы — мощные антиоксиданты, также поддерживает здоровье сердца.

Клинические исследования доказали, что черная фасоль имеет наибольшее количество полифенолов. Чем ярче цвет, тем больше полифенолов. Именно они позволяют нам предупреждать развитие онкологических заболеваний, связывая свободные радикалы. Они охраняют нас и от болезней сердца, — подчеркнула Мойсенко.

Ранее диетолог Христина Никифорова назвала кефир, квашеную капусту, студень и кисель полезными русскими суперфудами. По ее словам, кефир содержит животный белок и витамины группы B, капуста богата витамином C, студень полезен для кожи и суставов, а кисель — природный сорбент.

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