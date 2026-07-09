В Дагестане 62 населенных пункта остались без света Более 36 тыс. человек в Дагестане остались без света

В 62 населенных пунктах Дагестана отсутствует электроснабжение из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ. Без света остались более 8,4 тыс. домовладений с населением порядка 36 тыс. человек.

Без электроснабжения остаются 62 населенных пункта в шести муниципальных районах. Всего отключено свыше 8,4 тыс. домовладений, в которых проживает порядка 36 тыс. человек, из них более 7,5 тыс. детей, — сказали в министерстве.

Ранее в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Дагестана заявили, что проливные дожди оставили без транспортного сообщения 60 населенных пунктов республики. Масштабные ливни повредили инфраструктуру, изолировав несколько сел и поселков. Больше всего пострадали села в Чародинском районе — там без связи оказались 30 населенных пунктов.

До этого стало известно, что мощные потоки воды обрушились на регион. В горных районах республики сошли сели и размыло дороги. В Чародинском районе грязевые массы разрушили главную и объездную трассы, а реки вышли из берегов.