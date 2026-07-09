«Заинтересованы»: Мишустин о взаимодействии России с некоторыми странами Мишустин заявил о заинтересованности РФ в проектах с дружественными странами

Россия заинтересована в реализации совместных проектов со всеми дружественными государствами в ключевых отраслях промышленности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства, подводя итоги участия в международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге. По словам главы кабмина, которые приводит пресс-служба правительства, объединение усилий с партнерами важно для укрепления национальных экономик и повышения качества жизни людей.

Мы заинтересованы в реализации совместных проектов со всеми дружественными государствами, в том числе и в таких ключевых секторах, как авиастроение, автопром, фармацевтика, микроэлектроника, машиностроение, металлургия и многие другие, — сказал Мишустин.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его общение с Мишустиным в рамках выставки в Екатеринбурге было искренним и проходило в дружеском формате. По словам армянского политика, достигнут ряд важных договоренностей.

До этого министр правительства Сербии Ненад Попович заявил, что сербская национальная экономика остается полностью открытой для масштабного и взаимовыгодного сотрудничества с Россией и Китаем. По его словам, Белград последовательно придерживался принципов свободы рынка и выстраивал связи со всеми ключевыми мировыми игроками.