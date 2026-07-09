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09 июля 2026 в 08:38

Власти Сербии заявили об открытости для сотрудничества с Россией

Власти Сербии призвали не ограничивать экономические связи с Россией и Китаем

Ненад Попович Ненад Попович Фото: Александр Кряжев /РИА Новости
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Сербская национальная экономика остается полностью открытой для масштабного и взаимовыгодного сотрудничества с Россией и Китаем, заявил в интервью ТАСС министр правительства Сербии Ненад Попович, находясь на полях XVI международной выставки ИННОПРОМ. По его словам, Белград последовательно придерживается принципов свободы рынка и выстраивает связи со всеми ключевыми мировыми игроками.

Мы — сторонники открытой экономики, поэтому Сербия сотрудничает и с Евросоюзом, и с США, но и с Россией, с Китаем, — добавил политик.

По словам Поповича, развитие контактов с Москвой и Пекином приносит прямую пользу рядовым гражданам и способствует общему процветанию страны. Сербский министр также выразил твердую уверенность в том, что глобальная экономика не терпит искусственных барьеров и политического давления.

Он добавил, что международная кооперация особенно критична сейчас, в эпоху «стремительного прогресса робототехники» и искусственного интеллекта. Политические разногласия должны оставаться на втором плане, а любые попытки замкнуть экономику в узком кругу стран ведут к тупику, заключил он.

Ранее Попович заявил, что Сербия в полной мере сохранит безвизовый режим для россиян, которые являются желанными гостями в балканской республике. Он также подтвердил дальнейшую доступность прямых авиаперелетов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Сочи и по новому маршруту между Белградом и Нижним Новгородом.

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