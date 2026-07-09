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09 июля 2026 в 11:10

«Дружеское обсуждение»: Пашинян высоко оценил встречу с Мишустиным

Пашинян назвал общение с Мишустиным в Екатеринбурге искренним и дружеским

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его общение с российским коллегой Михаилом Мишустиным в рамках выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге было искренним и проходило в дружеском формате. По словам армянского политика, которые передает РИА Новости, достигнут ряд важных договоренностей.

С российским коллегой провел открытое, искреннее, дружеское обсуждение, достигнут ряд договоренностей. Детали договоренностей раскрывать не буду, ожидая их реализации, — подчеркнул Пашинян.

Ранее Пашинян в социальных сетях опубликовал видеоролик под песню Валерия Меладзе «Красиво» в честь визита в Россию. Также он пожелал всем подписчикам отличного дня и признался в любви ко всем, сложив ладони в форме сердца.

До этого Мишустин выразил надежду на то, что новое правительство Армении обеспечит поступательное развитие отношений между Москвой и Ереваном. Он отметил, что поездка Пашиняна в Екатеринбург стала его первым зарубежным визитом после парламентских выборов.

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