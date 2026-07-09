«Ты меня услышал?!»: девушка Ямаля потребовала от него победы ради Бибера

«Ты меня услышал?!»: девушка Ямаля потребовала от него победы ради Бибера Девушка Ямаля умоляет его дойти до финала ЧМ-2026 ради Бибера

Девушка Ламина Ямаля Инес Гарсия в соцсетях обратилась к футболисту с просьбой выйти в финал чемпионата мира 2026 года, чтобы она смогла увидеть выступление певца Джастина Бибера. ФИФА объявила, что канадский исполнитель выступит в перерыве финального матча.

Кроме того, на поле появятся популярная корейская группа BTS, певицы Шакира и Мадонна. Впервые в истории финалов чемпионата мира перерыв в решающем матче продлится 30 минут.

Моя любовь, сделай все, чтобы выйти в финал! Ты меня услышал?! Все, что нужно! — написала она.

Ранее экс-тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий заявил, что Франция является фаворитом четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу — 2026 против Марокко. Встреча пройдет в Фоксборо 9 июля в 23:00 мск. Главный арбитр — Факундо Тельо из Аргентины. В 1/8 финала Франция обыграла Парагвай (1:0), а Марокко оказалось сильнее Канады (3:0).

До этого самолет сборной Бразилии по футболу вернулся в Рио-де-Жанейро из США лишь с одним игроком на борту. Единственным игроком, который воспользовался чартерным рейсом от Бразильской конфедерации футбола (CBF), стал 34-летний защитник Данило.