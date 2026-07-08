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08 июля 2026 в 16:10

Известный тренер сделал прогноз на матч ЧМ-2026 Франция — Марокко

Непомнящий назвал Францию фаворитом матча против Марокко на ЧМ-2026

Валерий Непомнящий Валерий Непомнящий Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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Франция является фаворитом четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу — 2026 против Марокко, заявил NEWS.ru экс-тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий. Однако, по его мнению, африканская сборная выглядит солидно и даст бой команде Дидье Дешама.

Французы — фавориты, но как в последнее время проявляют себя африканские команды, от них всего можно ожидать. Марокко — солидная команда, которая не один год ярко себя проявляет, поэтому можно ждать неожиданностей, но все равно я ставлю на французов, — сказал Непомнящий.

Четвертьфинальный матч ЧМ-2026 между Францией и Марокко пройдет в Фоксборо 9 июля в 23:00 мск. Главный арбитр встречи — Факундо Тельо из Аргентины. В 1/8 финала Франция обыграла Парагвай (1:0), а Марокко оказалось сильнее Канады (3:0).

Ранее экс-игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой заявил NEWS.ru, что участие сборной Марокко в ЧМ-2026 должно закончиться в четвертьфинальном матче против Франции. По его мнению, африканская сборная станет удобным соперником для одного из фаворитов турнира.

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