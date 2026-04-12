Джастин Бибер трогательно обратился к жене со сцены Джастин Бибер признался в любви своей жене со сцены на Coachella

На музыкальном фестивале Coachella Джастин Бибер стал хедлайнером и не упустил возможности выразить свои чувства близким. Во время исполнения песни Everything Hallelujah певец признался в любви своей 29-летней жене Хейли.

Певец исполнил фразу: «Хейли, детка, аллилуйя». Затем он обратился к годовалому сыну Джеку Блюзу, сказав: «Малыш Джек, аллилуйя». Публика одобрительно зашумела, выражая поддержку исполнителю.

Ранее Хейли Бибер рассказала, что в 2022 году у нее случился микроинсульт, после чего потребовалась операция на сердце. Врачи обнаружили врожденный дефект — отверстие между предсердиями. Сейчас Хейли более внимательно относится к своему здоровью и регулярно проходит обследования.

До этого стало известно, что певица и экс-возлюбленная Джастина Бибера Селена Гомес поцеловала стопу своего супруга, продюсера Бенни Бланко. Ранее фанаты критиковали Бланко за грязные ноги в другом видео. В этот момент Бланко также признался артистке в любви.