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15 июня 2026 в 15:16

Цискаридзе ответил, зависим ли от гаджетов

Артист Цискаридзе признался в зависимости от гаджетов

Николай Цискаридзе Николай Цискаридзе Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Ректор Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе признался, что страдает зависимостью от гаджетов. В разговоре KP.RU отметил, что у него есть трудности с концентрацией.

Да я и сам про себя понимаю, что у меня СДВГ, так же как у любого нормального человека, у которого в руках телефон, — заявил Цискаридзе.

Артист подчеркнул, что у современных детей вся жизнь сосредоточена в гаджетах. По его словам, молодежь отличается от предыдущих поколений из-за изменения времени и образа жизни человека.

Ранее Цискаридзе заявил, что использование смартфонов и других гаджетов на уроках вредит школьникам. По его словам, в юном возрасте стоит концентрироваться на получении знаний.

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