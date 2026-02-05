Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 15:38

Цискаридзе объяснил запрет гаджетов на уроках

Цискаридзе: гаджеты на уроках мешают школьникам

Николай Цискаридзе Николай Цискаридзе Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Использование смартфонов и других гаджетов на уроках вредит школьникам, заявил артист балета Николай Цискаридзе на просветительском марафоне «Россия — семья семей» Российского общества «Знание», который посвящен Году единства народов России. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, в юном возрасте стоит концентрироваться на получении знаний.

Вы знаете, на переменах никому ничего не запрещено. Но [использование гаджетов] во время урока — это неуважение, во-первых, к педагогу. Во-вторых: это мешает знаниям <…> Я еще точно знаю, что пока ты юное существо, ты еще можешь очень много чему научиться. Чем больше ты взрослеешь, тем больше у тебя внимание рассеивается, — заявил Цискаридзе.

Ранее артист заявил, что мобильные игры можно внедрять в образовательный процесс, но делать это нужно дозировано и с умом. Цискаридзе признался, что сам обожает интерактивные цифровые развлечения, но старается ограничивать себя во времени.

До этого психолог Анастасия Кононова сообщила, что немало детей отказываются возвращаться к учебе после зимних праздников — их организму тяжело перестроиться на школьный ритм. Так называемый синдром послепраздничной адаптации может проявляться в истериках и симуляциях плохого самочувствия, уточнила специалист.

